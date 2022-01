Covid, nel Lazio 8.477 nuovi casi e 10 decessi: il bollettino di venerdì 31 dicembre 2021 –

Lazio in zona gialla dal 3 gennaio. Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus a Roma e nel Lazio. Sono infatti 4266 i nuovi positivi nella Capitale, 1744 nel comuni della provincia romana e 2467 nel resto del territorio regionale. Nel complesso nel Lazio i casi di Covid19 salgono al numero di 8.477.

“Nel Lazio su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2634), sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e + 1.077 i guariti – il commento dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.266. Da lunedì ci sarà il cambio di colore in giallo. Festeggiamo con prudenza e nel rispetto delle regole. Atteso deciso incremento. Rivolgo un invito a vaccinare i bambini per rientro a scuola in sicurezza. Su dieci decessi sette non erano vaccinati e nessuno aveva la dose booster. Le vaccinazioni non si fermano nemmeno la sera di capodanno”.

Coronavirus: bollettino 31 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 31 dicembre 2021 sono 72212 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 70896 sono in isolamento domiciliare, 1162 sono ricoverati non in terapia intensiva, 154 sono ricoverati in terapia intensiva. 9269 sono i pazienti deceduti e 423884 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 505365 casi.

Coronavirus a Roma 31 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 1.567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.112 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 2.467 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 677 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.345 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 249 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 196 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Oltre due milioni di dosi booster

Come comunicano dall’unità di crisi covid della Regione: “Nel Lazio sono state abbondantemente superate le 2 mln di dosi booster corrispondenti al 42% della popolazione over 18 anni. Nella giornata odierna verrà superato il tetto delle 11 milioni di somministrazioni complessive di vaccino. Uno scatto ulteriore sta arrivando dalle vaccinazioni in notturna e dagli open day in programma”.