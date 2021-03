Share Pin 3 Condivisioni

Covid, Montino: ”Molti guariti a Fiumicino, ma anche tanti nuovi positivi”

“L’ultimo report della Asl RM3 riporta che in questo momento, in città, ci sono in totale 214 persone positive al coronavirus: un dato che sembrerebbe incoraggiante.

Rispetto all’ultimo aggiornamento registriamo 65 guariti, ma anche, purtroppo, 40 nuovi positivi: una cifra ancora molto alta che deve assolutamente scendere.L’età media è ancora pari a 41 anni, mentre il rapporto con la popolazione scende un po’ e arriva a 0.26.

La quantità maggiore di persone che hanno contratto il virus si concentra ancora tra Fiumicino e Isola Sacra che insieme contano il 64% del totale, ma alte sono anche le percentuali di Maccarese (9%), Parco Leonardo (7%) e Fregene (6%).

Sebbene l’esperimento della pedonalizzazione di via di Torre Clementina, domenica scorsa, si sia dimostrato un successo, sono fatti come la discoteca clandestina a Isola Sacra che destano molta preoccupazione.

Un fatto gravissimo, segno di grande irresponsabilità e incoscienza sia da parte di chi organizza raduni scellerati del genere, sia da parte di chi li frequenta.

L’ho detto e lo ripeto: serve la collaborazione di tutte e tutti. Adulti, giovani, anziani: nessuno deve sentirsi al sicuro né deve pensare di potere trasgredire le regole stabilite per limitare il contagio. Il virus cammina con le persone che si spostano, si assembrano, non usano la mascherina, non igienizzano le mani.

Non viaggi da solo come se fosse indipendente dalle persone. Serve moltissima cautela, specialmente ora che abbiamo a che fare con varianti molto più contagiose e che già in molte aree del Paese stanno facendo registrare nuovi picchi di ricoveri. Stiamo imparando in questi giorni che non solo le Regioni, ma anche le città e le province possono diventare zone rosse.

Facciamo di tutto per evitarlo” ha dichiarato il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino sui social.