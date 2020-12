Share Pin 1 Condivisioni

“La pandemia crea disagi e difficoltà a tutti”

Covid, Mattarella: “Restrizioni necessarie” –

La pandemia crea “disagi e difficoltà a tutti,anche per via delle necessarie ma dolorose restrizioni nella mobilità e nei contatti sociali.Ma queste diventano un impedimento assai più grave per persone che si trovano già a convivere con difficoltà di movimento o di relazione”.Così il Capo dello Stato, Mattarella,nella Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità.

‘



La civiltà “si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione”, afferma.