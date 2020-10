Covid: lunghe code al drive in di Ladispoli-Cerveteri

Share Pin 180 Condivisioni

Sono tanti i cittadini che si sono recati nella struttura per il tampone e sono in attesa

Una lunga fila di auto che rischia di paralizzare il traffico sulla statale Aurelia. Che va dalla rotatoria dell’Anas (quella che porta a Cerveteri) e che si snoda lungo la statale fino ad arrivare all’ingresso del Pit per poi entrare nel parcheggio della struttura. È la lunga attesa che oggi pomeriggio hanno dovuto affrontare i cittadini chiamati a sottoporsi al tampone (o rapido o molecolare) presso il drive in allestito alla Casa della Salute di Ladispoli. Una situazione che sembra ricalcare quella vista in questi giorni nella Capitale, dalla via Appia, passando per via Palmiro Togliatti, dove i cittadini sono rimasti in fila anche per più di 12 ore nella speranza di poter effettuare il tampone. E c’è chi, vista la situazione e la lunga attesa che sarebbe stato costretto a sopportare, in auto, magari con alcuni sintomi presenti (come febbre o tosse) o con bambini al seguito, ha deciso di rinunciare e di tornare nei prossimi giorni nella speranza che la situazione si sblocchi. A quanto pare il problema sarebbe concentrato solo nelle ore pomeridiane, quando al container e al drive in della casa della salute si recano anche gli alunni delle scuole del territorio per sottoporsi a tampone.