Covid Ladispoli, negativo il test alla Scuola Livatino: per una classe domani regolari lezioni nella struttura

A seguito dell’indagine in un primo momento in via preventiva da domani era stato previsto per la classe interessata l’isolamento, ma l’esito negativo ha poi riportato tutto alla normalità

Test rapido Covid Ladispoli, in isolamento 1 classe della Scuola Livatino per attesa esito tampone –

E’ negativo il test rapido condotto ad un ragazzo di una classe della Scuola Livativo a Ladispoli. L’esito però è arrivato dopo alcune ore poiché l’indagine “molecolare”, eseguita successivamente al test rapido riscontrato positivo, risultata invece negativa è stata compiuta in una struttura di Asl Roma 3, non competente territorialmente, con la promessa da parte di questa di trasmettere il dato, appena definito, ad Asl Roma 4, competente questa per territorio.