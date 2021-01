Share Pin 0 Condivisioni

“Covid, incomprensibile e devastante il balletto cromatico che divide l’Italia in zone”

“Incomprensibile e devastante il balletto cromatico che divide l’Italia in zone. Non è più sostenibile questo cambio continuo e repentino delle misure applicate per il contenimento della pandemia”.

A dirlo, come riportato dall’Agi, è il segretario della Cna di Roma, Stefano Di Niola.

“Basta fare un giro per la città di Roma per notare come molte realtà commerciali, dai bar ai ristoranti, rimangono chiuse, nonostante la zona gialla”.

“Non hanno il tempo e la certezza per programmare il reperimento delle materie prime e richiamare il personale”.

“La vita di un imprenditore – ha proseguito il segretario della Cna Roma – necessita di maggiori programmazioni e sicurezze affinché possa tenere in vita la sua attività”.

“Comprendo la necessità di adeguare le misure in base ai dati del contagio ma non può essere una decisione settimanale o in alcuni casi quotidiani”.

“Gli imprenditori sono pronti a fare la loro parte, e lo stanno dimostrando, ora tocca alle istituzioni fare la loro”.

“Altrimenti si aggraverà ulteriormente quella che già è una catastrofe economica”.

