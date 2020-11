Covid: fino al 28 novembre le domande per accedere al fondo ristorazione

Share Pin 1 Condivisioni

Il bando è rivolto a ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi per l’acquisto di prodotti agroalimentari e vitivinicoli per un contributo massimo di 10 mila euro a fondo perduto

“Fino al 28 novembre è possibile fare richiesta per accedere al “fondo ristorazione” istituito dal Governo”. Lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

“Il bando è rivolto a ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi per l’acquisto di prodotti agroalimentari e vitivinicoli, anche DOP e IGP – spiega Antonelli – per un contributo massimo di 10 mila euro a fondo perduto per ogni azienda che ne farà richiesta”.

“È uno stimolo al sostegno delle nostre aziende agricole, alimentari e vitivinicole – prosegue l’assessora – e per rafforzare e promuovere la filiera dei prodotti locali”.

“È la seconda iniziativa di questo tipo – conclude Antonelli -. Già lo scorso mese la Regione Lazio aveva promosso il bando “Bonus Lazio Km 0″ per sostenere l’acquisto di prodotti delle aziende del territorio. Entrambe iniziative lodevoli che, in un momento molto difficile come quello che attraversiamo, puntano a dare un sostegno alle aziende di una delle filiere chiave dell’economia del nostro Paese come quella agroalimetare”.

Le domande per il “Fondo ristorazione” si possono presentare entro il 28 novembre. Tutte le informazioni su: www.portaleristorazione.it.