Covid, Federcentri: al via nei centri anziani d’Italia la campagna “Più informati, più protetti”

Parte dall’associazione dei centri anziani d’Italia il ciclo di eventi dedicato alla corretta informazione sulla gestione del Covid nella popolazione ultrasessantacinquenne

Roma, 15 settembre 2023 – Parte ufficialmente da Bologna il 18 settembre la campagna di comunicazione nazionale “Più Informati, Più Protetti”, promossa da Federcentri APS, con il contributo non condizionato di Pfizer, che ha come obiettivo principale sensibilizzare gli individui di età superiore ai 65 anni sull’importanza di adottare comportamenti corretti per prevenire la diffusione del COVID-19 e proteggere la propria salute.

In Italia oltre 14 milioni di persone sono affette da malattie croniche. Tra queste, 8,4 milioni hanno più di 65 anni. Più della metà delle persone tra i 65 e i 75 anni convive con una o più malattie croniche. Questi sono i soggetti più vulnerabili in caso di contagio da Covid-19. Fornire informazioni corre5e sul Covid-19 alle comunità e alle persone oltre i 65 anni è un’azione essenziale per salvare vite. Le persone hanno il diritto di prendere decisioni informate per proteggere se stesse, i propri cari e coloro che li circondano. Da qui la campagna “Più informa:, più protetti, che si svilupperà attraverso un ciclo di 50 convegni presso i centri sociali per anziani di tu5o il territorio nazionale.

Bologna è la prima tappa di un percorso che, con la presenza e l’intervento di medici ed esperti del settore, porterà conoscenza, divulgazione e informazione nei luoghi in qui queste sono più importanti e necessarie per la salute e la sicurezza.

Seguono Nuoro, Cagliari, L’Aquila, Roma, Viterbo ma anche ci5à più piccole che coinvolgono comunità locali allo scopo di offrire spazi di apprendimento e scambio di informazione per gli anziani, anche coloro che vivono nei contesti più isolati e lontani.

Da San MarAno in Pensilis, in provincia di Campobasso, a Zagarise in provincia di Catanzaro, rispettivamente il 29 e il 30 se5embre, passando per centri più grandi come Padova e Firenze, questi eventi sono organizzati da Federcentri APS e offriranno una preziosa opportunità per discutere temi lega: alla gestione del COVID-19, includendo strategie di prevenzione, vaccinazioni, misure di sicurezza e comportamenti corretti da adottare nella vita quotidiana.

Il progettoo prosegue verso Eboli, Firenze, Fiuggi e molte altre città nel mese di ottobre. Tutti gli eventi in programma sono consultabili qui: www.federcentriaps.it/calendario-pipp/list/

Riconoscendo il potenziale della rete intergenerazionale nel diffondere la cultura della prevenzione, la campagna “Più Informati, Più Protetti” si estenderà anche al mondo digitale,

attraverso i canali social (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, TikTok). Sono attive online iniziative di comunicazione online mirate non solo agli anziani, ma anche ai caregiver e alle famiglie, coinvolgendo così tutte le fasce d’età. L’obiettivo è creare una connessione sinergica tra le diverse generazioni per promuovere una cultura di prevenzione e comportamenti responsabili nei confronti del COVID-19.

“Con questa campagna, Federcentri APS intende fornire agli anziani e alle loro famiglie informazioni accurate, aggiornate e scientificamente valide sulla gestione del COVID-19 – dichiara la Presidente Nazionale, Elvia Raia – In un momento in cui la diffusione del virus continua a rappresentare una sfida, l’educazione e la sensibilizzazione sono fondamentali per proteggere la salute e il benessere di tutti.”

In questo percorso Federcentri si avvale della collaborazione di un Advisory Board di elevata caratura scientifica, che include la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (FIMMG), il Sindacato Unico della Medicina Ambulatoriale Italiana e delle Professionalità dell’Area Sanitaria (Sumai Assoprof), la Società italiana di Pneumologia Interdisciplinare (SIPI), la Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) e la Società di Igiene Medicina PrevenAva e Sanità Pubblica (SITI).

“Federcentri APS invita gli anziani, i caregiver e le famiglie a partecipare attivamente alla campagna “Più Informati, Più Protetti”. Attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche, possiamo lavorare insieme per affrontare la sfida del COVID-19 e garantire un futuro più sicuro per tutti” conclude la Presidente Elvia Raia.

Iscritta nel Registro Nazionale delle Organizzazioni Non Profit (RUNTS), Federcentri è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) che riunisce Centri per Anziani e Associazioni provenienti da tutta Italia. La missione di Federcentri è valorizzare la socialità degli over 60, promuovere l’inclusione sociale e culturale delle persone anziane, migliorare la loro salute, qualità di vita e affermare i loro diritti.

Federcentri promuove le sue attività e iniziative su tutto il territorio nazionale. Circa 400 centri distribuiti in tutta Italia, circa 40 mila membri, partnership con altre reti di persone anziane e organizzazioni che consentono di raggiungere oltre 100 mila persone in tutte le regioni italiane. Per ulteriori informazioni sulla campagna “Più Informati, Più Protetti”, si prega di visitare il sito web di Federcentri APS all’indirizzo www.federcentriaps.it/piuinforma:piuproteI o contattare l’ufficio stampa di Federcentri APS.