Prosegue dopo il CdM notturno il lavoro sulla bozza del Dpcm

Covid,Dpcm: oggi summit Governo-Regioni –

Prosegue dopo il CdM notturno il lavoro sulla bozza del Dpcm con le misure, illustrate dal premier Conte,che saranno in vigore da domani. L’impianto sarebbe in sostanza confermato,rispetto a quanto illustrato ieri dal ministro Speranza in Parlamento,ma si stanno rivedendo i dettagli.Tiene la linea dura sul no a spostamenti tra Regioni nelle festività

Rientro a scuola probabile il 7 gennaio

Il testo è stato inviato ai presidenti di Regione, perché facciano le loro valutazioni,in vista del nuovo confronto con il governo, oggi, prima della firma.