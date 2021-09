Covid, D’Amato: “Nel Lazio scendono RT e incidenza. Vaccini strada maestra”

“Nel Lazio, grazie alla buona copertura della campagna vaccinale continua la discesa dell’RT, arrivato a 0,74. Scende anche l’incidenza che attualmente è sotto i 40 casi positivi ogni 100mila abitanti. Si tratta di numeri importanti e incoraggianti che confermano la validità della campagna di vaccinazione, anche in relazione a quello che sta accadendo a livello nazionale. Il monitoraggio dei dati della settimana 8-14 agosto pubblicati dalla Fondazione Gimbe riguardanti tutta la Nazione convalidano che questo andamento si sta verificando a livello diffuso in tutta la penisola. In diminuzione, casi, ricoveri ordinari, terapie intensive e decessi in tutta Italia.

Altro dato di grande rilievo, sollevato dal monitoraggio settimanale, riguarda l’efficacia del vaccino che da aprile a oggi si conferma elevata nel ridurre i decessi (96,3%) e le forme severe di malattia che necessitano di ricovero in area medica (93,4%) e in terapia intensiva (95,7%).Tutto questo è frutto della campagna vaccinale che prosegue speditamente al solo servizio del benessere dei cittadini e di tutta la comunità. I vaccini sono la strada maestra e servono a mettere in sicurezza il Paese”.



Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.