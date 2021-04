Share Pin 1 Condivisioni

Covid a casa, Ok anticorpi monoclonali –

Cure Covid-19 a domicilio: aggiornate le linee guida per i casi lievi. Tra le novità, valutazione su pazienti da indirizzare nei centri per il trattamento con anticorpi monoclonali.

Torna la “vigile attesa” (monitoraggio parametri vitali), “misurazione della saturazione dell’ossigeno” (sotto 92% si valuta il ricovero) e paracetamolo per febbre o dolori articolari, se non vi è controindicazione all’uso. “No” confermato a supplementi vitaminici e idrossiclorochina. Gli antibiotici vanno usati solo in casi particolari.