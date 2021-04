Share Pin 0 Condivisioni

Covid, D’Amato: “In corso a Latina vasta operazioni epidemiologica nei confronti della comunità Sikh” –

“E’ in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh. I test sono stati inviati all’Istituto Spallanzani per sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti”.

Lo comunica l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.