La nota social del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Covid-19, Zingaretti: “Da Roma parte la sperimentazione del vaccino Covid made in Italy” – Per il Covid-19 in tema vaccino il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una nota diffusa via social afferma quanto segue: “Da Roma parte la sperimentazione del vaccino Covid made in Italy finanziato dalla Regione Lazio e da Ministero della Ricerca, che coinvolgerà anche Verona, Cremona e poi Piacenza. Dal Lazio e dagli scienziati dello Spallanzani, una spinta nazionale al vaccino.”