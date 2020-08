Condividi Pin 11 Condivisioni

Cerveteri, da stasera parte il secondo ciclo di disinfestazione delle zanzare

Prende il via il secondo ciclo di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre in tutto il territorio comunale di Cerveteri. Il trattamento avverrà nelle ore notturne e saranno utilizzati prodotti NON nocivi per persone, animali e cose. Il calendario di intervento è il seguente:

Tra lunedì 3 e martedì 4 agosto: Cerveteri capoluogo, Borgo di Ceri, Borgo del Sasso e Cerqueto;

Tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto: Cerenova, Campo di Mare e località Ippocampo;

Tra venerdì 7 e sabato 8 agosto: Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino.Si raccomanda di tenere chiuse le finestre, di non lasciare panni stesi al balcone e di riparare generi alimentari e animali domestici.Si invita la cittadinanza a parcheggiare i propri autoveicoli in modo tale da non ostacolare il libero transito dei mezzi utilizzati per le operazioni di disinfestazione.