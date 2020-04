Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Governo a giorni prenderà una decisione a tal proposito

Covid-19, si allontana la possibilità di tornare tra i banchi di scuola a maggio –

Niente ritorno a scuola a maggio perché ci sono ancora troppi morti.

Lo ha detto il ministro dell’istruzione Lucia Azzolina in un’intervista sul Corriere della Sera in cui spiega che “il Governo a giorni prenderà una decisione. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”.

E il Ministro annuncia anche una estensione del congedo parentale e del bonus baby sitter.

E anche se tutti gli studenti saranno promossi, il ministro precisa che i voti saranno veri: “Se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5. La didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso. Alla fine tutti avranno un voto. Chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate”.

Per quanto riguarda infine l’esame di maturità, il ministro non esclude che questo si faccia a scuola e frena sullo sforamento dell’anno scolastico in estate.