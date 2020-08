Condividi Pin 9 Condivisioni

Lo rende noto via social il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei

Covid-19 Santa Marinella, Tidei: “8 sono le persone positive” – Così in una nota social il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei: “La Asl comunica che ci sono 8 positivi. In verità due di questi provenienti dalla Sardegna non sono residenti ne domiciliati a Santa Marinella. Per questo ho chiesto alla Asl di correggere i numeri.

Tuttavia, al fine di rispondere ai tanti strillozzi che cercano di strumentalizzare questa triste vicenda riassumo la situazione:

– Degli 8 positivi alcuni dei quali peraltro in via di guarigione 2 (non residenti ).sono stati contagiati in Sardegna.

– Tre appartengono ad un unico gruppo familiare di cui 2 ultraottantenni uno dei quali proveniente dall’Ospedale.

– Due provenienti dal Bangladesh ed una dall’Etiopia.

– Cio stante è lecito supporre che localmente recentemente non sia stato trasmesso nessun contagio in città.

Ovviamente cio non ci può rendere felici .Dobbiamo però mantenere alta l attenzione aumentando i controlli che intensificheremo nei prossimi giorni prima dell apertura delle scuole ma dobbiamo anche deprecare tuti questi leoni della tastiera che straparlano senza essere informati diffondendo allarmismo spesso ingiustificato e gratuito.”