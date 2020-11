Share Pin 12 Condivisioni

Oggi 24 guariti sul territorio della Asl Roma 4

Covid-19, oggi 7 positivi a Cerveteri, 3 a Ladispoli

La Regione Lazio ha comunicato 15 casi positivi nel territorio della Asl Roma 4:

7 a Cerveteri di cui 4 sintomatici

3 a Ladispoli di cui due sintomatici

1 a Capena

2 a Civitavecchia di cui uno sintomatico

1 ad Anguillara sintomatico

1 a Canale Monterano.

Sono guarite 24 persone

7 a Civitavecchia

3 a Rignano

1 a Sacrofano

1 a Riano

2 a Fiano Romano

1 a Mazzano

2 a Morlupo

1 a Capena

1 a Magliano

1 a Castelnuovo

3 a Torrita Tiberina

1 a Nazzano.

Dall inizio dell’epidemia sono guarite 4408

persone e sono stati effettuati

63972 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale del 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Il totale di tamponi rapidi effettuati alla data del 30 novembre è 77684

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Allumiere: 7

Anguillara: 74

Bracciano: 103

Campagnano: 87

Canale monterano : 19

Capena: 101

Castelnuovo di Porto : 72

Cerveteri: 214

Civitavecchia: 301

Civitella San Paolo: 5

Fiano: 113

Formello: 117

Ladispoli : 224

Magliano: 14

Manziana: 14

Mazzano : 31

Morlupo: 108

Nazzano: 11

Ponzano: 6

Riano: 94

Rignano: 77

Sacrofano: 24

Sant’Oreste: 12

Santa Marinella: 104

Tolfa: 8

Torrita T : 10

Trevignano: 17

Si fa presente che nei comuni sotto indicati sono stati comunicati ulteriori positivi da laboratori esterni al territorio, già conteggiati nel totale di cui sopra:

Capena, Cerveteri, piano, Ladispoli.

Mentre si sono sottratti positivi per persone spostate in altro domicilio in questi comuni:

Bracciano.

Sono inoltre stati tolti un positivo a Campagnano e uno a Tolfa perché comunicati doppi.

Si fa presente che un eventuale disallineamento può essere dato da molteplici fattori.