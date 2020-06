Condividi Pin 8 Condivisioni

In tanti hanno contribuito a dare un sospiro di sollievo alle famiglie fortemente colpite dalla crisi economica causata dal lockdown

Covid-19 Ladispoli, il sindaco ringrazia cittadini e imprenditori

Il lockdown per l’emergenza sanitaria da covid-19 ha sicuramente messo a dura prova centinaia di famiglie nella città balneare. Oltre 2mila pacchi alimentari consegnati. Triplicate le richieste ai servizi sociali del Comune (LEGGI QUI).

Una situazione emergenziale dove a essere risultato fondamentale è stato soprattutto l’aiuto di semplici cittadini e attività commerciali del territorio.

In molti si sono rimboccati le maniche per aiutare le famiglie in difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena.

Una grande gara di solidarietà che ancora oggi si protrae. Se l’emergenza sanitaria si può dire quasi alla fine infatti, lo stesso non si può dire dell’emergenza economica.

E a voler puntare i riflettori sugli “eroi”, sul buon cuore della città e dei suoi cittadini, è stato proprio il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.

“In questi mesi difficili, in cui l’emergenza sanitaria ha colpito duramente la popolazione anche dal punto di vista economico, tante persone si sono trovate nella condizione di dover chiedere un sostegno per tirare avanti, alcune per la prima volta nella propria vita”.

“Di fronte a questo dramma sociale i ladispolani – ha detto il sindaco Alessandro Grando – non sono rimasti indifferenti e hanno dimostrato, ancora una volta, con donazioni di vario genere, di avere un cuore a dir poco immenso”.

“Già in passato avevo scritto un post simile, ma col passare del tempo l’elenco dei benefattori è diventato sempre più lungo”.

“A nome della città di Ladispoli voglio ringraziarli tutti pubblicamente”.

E ai ringraziamenti rivolti al mondo imprenditoriale della città il primo cittadino aggiunge quelli ai singoli cittadini che “hanno dato il proprio contributo durante le giornate di raccolta alimentare presso i supermercati, alle associazioni che hanno prestato assistenza alla cittadinanza, in maniera autonoma o all’interno del Coc e a coloro i quali hanno effettuato un versamento sul conto corrente intestato al Comune di Ladispoli”.

“Con il vostro aiuto sono state distribuite migliaia di pacchi alimentari e a Ladispoli nessuno è stato lasciato solo”.

“Non vi ringrazieremo mai abbastanza”.