Condividi Pin 23 Condivisioni

Controlli sul territorio da parte delle guardie GEPA sulla detenzione di alcuni cani da caccia

Cerveteri/Ladispoli, non denuncia il passaggio di proprietà di alcuni cani: sanzionato –

Cani presenti sul posto ma non intestati a chi realmente li deteneva. Cani che sarebbero dovuti essere presenti ma che invece non c’erano. Box da mettere a norma.

Questa la situazione riscontrata dalle guardie GEPA durante dei controlli sulla detenzione di alcuni cani da caccia.

Le guardie hanno trovato cani, risultanti dalla banca dati dell’anagrafe canina non intestati a chi realmente li deteneva da tempo.

Cerveteri, non denuncia il passaggio di proprietà di alcuni cani: sanzionato

Cerveteri, non denuncia il passaggio di proprietà di alcuni cani: sanzionato

Cerveteri, non denuncia il passaggio di proprietà di alcuni cani: sanzionato

Inoltre, il detentore, aveva a suo nome ben 21 cani di cui solo 3 presenti sul posto.

Le Guardie hanno verificato anche la presenza di 2 cuccioli privi di microchip e di box non a norma.

Per questi ultimi le guardie hanno dato al proprietario alcuni giorni per adeguarsi. Chippati i due cuccioli mentre per i 21 cani, dopo un laborioso lavoro portato avanti per alcuni giorni, le Guardie GEPA sono riusciti a capire a chi erano stati ceduti quelli mancanti.

Per i passaggi di proprietà non effettuati le guardie hanno elevato pesanti sanzioni.

“Ricordiamo – hanno scritto sulla loro pagina social – che la comunicazione in Asl di qualsiasi variazione, sia essa morte, trasferimento o cessione deve essere fatta tempestivamente come legge vuole. Pena sanzioni”.