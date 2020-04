Condividi Pin 6 Condivisioni

Per tornare alla normalità si dovrà attendere

Covid-19, la fase 2 sarà in step. Prima le aziende poi i cittadini

Piccoli passi, mascherine sul volto e distanza di sicurezza, è quello che ha riferito il Comitato tecnico scientifico al premier Giuseppe Conte e ai ministri riuniti oggi in conference call per decidere quali mosse intraprendere per la seconda fase.

Una fase che avrà due step, prima si penserà alle aziende e soltanto dopo ai cittadini.

Seppur non ancora chiara la procedura da adottare in quanto alle misure di sicurezza, l’unica cosa certa è scadenza prevista per il 13 aprile.

Dopodiché sarà il governo a decidere, ascoltando ovviamente anche l’opinione dei tecnici e degli scienziati.

Per il momento mascherine sul viso e guanti alle mani, si procederà lentamente.