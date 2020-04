Condividi Pin 5 Condivisioni

“Donato un respiratore per la terapia intensiva al Columbus-Gemelli e 200 mascherine per il San Paolo”

Coronavirus, il Rotary Club Cerveteri Ladispoli in prima linea – la nota stampa della sezione locale:

“Il Rotary italiano è in prima linea nell’emergenza sanitaria da Covid19 con numerosi progetti. Nel nostro territorio il Rotary Club Cerveteri-Ladispoli, con il Distretto Rotary 2080, ha donato un respiratore per la terapia intensiva al Columbus-Gemelli e con il Rotary Club di Civitavecchia ha acquistato per l’ospedale San Paolo 200 mascherine FFP 2. Il dramma sanitario ha innescato una grave emergenza economica e il nostro territorio, a spiccata vocazione turistica, vede migliaia di persone in difficoltà.

Per venire incontro in breve tempo alle esigenze delle nostre città il Rotary Club Cerveteri-Ladispoli ha contribuito all’acquisto di 5 mila euro di buoni pasto nei Comuni di Ladispoli, Cerveteri e Manziana. Continua, quindi, anche in questo momento la vocazione del Club: servire al di sopra di ogni interesse personale”.