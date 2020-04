Condividi Pin 0 Condivisioni

Interessante l’incontro avvenuto oggi in diretta streaming tra il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci dedicato all’emergenza Covid-19

Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori

Covid-19. Il Sindaco di Bergamo Gori incontra Pascucci – Molto interessante l’incontro di oggi tra il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori e quello di Cerveteri Alessio Pascucci, avvenuto oggi pomeriggio in diretta streaming e dedicato ad affrontare la questione dell’emergenza Covid-19 vissuta dalla città e dal territorio di Bergamo. “Ci siamo trovati impreparati ad un evento del genere – ha affermato Gori – ed abbiamo dovuto operare in una condizione di nebbia assoluta”. “Circa 650 sono stati i decessi e 6.000 i contagiati sino a questo momento – ha aggiunto il Sindaco di Bergamo – per una situazione capace di produrre immagini che resteranno per sempre nella memoria di tutti”. Affrontato il tema della sanità lombarda e delle sue difficoltà incontrate in questa emergenza, il Sindaco Gori ha voluto chiudere dicendo che “ora per la città e il territorio di Bergamo la situazione è tornata ai livelli precedenti allo sviluppo dell’epidemia”.