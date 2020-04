Condividi Pin 0 Condivisioni

I numeri complessivi per la nostra città sono i seguenti: 31 positivi, di cui 4 decessi e 17 guariti"

Coronavirus, Grando: “Un nuovo guarito a Ladispoli” – “Così il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando dal proprio profilo social: Nel resoconto odierno la Asl Roma4 ci ha comunicato che un altro nostro concittadino è risultato ufficialmente guarito dal virus Covid-19.

I numeri complessivi per la nostra città sono i seguenti:

31 positivi di cui 4 decessi e 17 guariti, per un totale di 10 positivi attuali.

Oltre a questi sono 31 i cittadini in isolamento domiciliare (non positivi).

Si tratta dei numeri migliori mai avuti fino ad ora e sono il segno tangibile dell’impegno che tutti noi abbiamo messo in campo in queste settimane.

Come sapete a partire dal 4 maggio inizierà la cosiddetta “fase 2”, nella quale saranno consentiti maggiori spostamenti.

Questo non significa che a partire da questa data tutto tornerà come prima, pertanto non possiamo permetterci di abbassare la guardia!

I numeri, così come sono migliorati, possono tornare a salire in qualsiasi momento, quindi c’è ancora più bisogno della massima collaborazione da parte di tutti.

Tra oggi e domani avrò modo di consultare le Forze dell’ordine del territorio e di confrontarmi con i rappresentanti dei partiti politici che siedono in Consiglio comunale per condividere le misure che intendiamo mettere in atto.

All’esito di questi incontri vi comunicherò tempestivamente tutte le novità che ci saranno a partire dal 4 di maggio.

Buona serata”