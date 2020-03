Condividi Pin 0 Condivisioni

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, dalle ore 07.30, ospite in diretta per approfondire il ruolo dei Sindaci in questa fase di emergenza

Covid-19, Cerveteri. Domani Pascucci ospite di Sky Tg24 – Così il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in una nota appena divulgata: “Domani mattina, mercoledì 1 aprile a partire dalle ore 07:30 sarò ospite in diretta di Sky Tg24 per approfondire il ruolo dei Sindaci in questa fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19.

Avrò modo anche di parlare del nostro territorio e delle azioni che come Amministrazione comunale stiamo portando avanti in favore delle fasce di popolazione più debole.

Potete seguirmi sintonizzandovi sul Canale 50 del Digitale Terrestre.”