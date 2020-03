Condividi Pin 6 Condivisioni

I dati di oggi dell’emergenza Covid-19 in Italia forniti dal Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Coronavirus, Borrelli: “Il trend dei nuovi contagi è in discesa” – “Seppur è da registrare un aumento per la giornata di oggi, il trend dei nuovi contagi è in diminuzione”, così ha voluto aprire la sua consueta conferenza stampa quotidiana il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli dedicata a fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19 in Italia, esponendo poi i seguenti dati:

Totale positivi 105.792;

Attualmente positivi 77.635 (+2.107 rispetto a ieri);

Guariti 15.729 (+1.109 rispetto a ieri);

Decessi 12.428 (+837 rispetto a ieri).