Nuova circolare emanata dal Ministero dell’Interno: ” Vietato fare jogging”

Dal Viminale: è permesso ai bambini di uscire a passeggiare con un genitore – È «da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione». lo prevede una nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti per «chiarimenti» sui divieti di assembramento e spostamenti.

E «l’attività motoria generalmente consentita», precisa il testo, «non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)». Possibile invece camminare «in prossimità della propria abitazione».

E’ bene precisare che la disposizione ora valevole per i bambini era già in vigore per le persone anziane e per quelle inabili.