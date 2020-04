Covid-19, al via le donazioni per sostenere la Floricoltura di Santa Marinella

Sosteniamo la Floricoltura di Santa Marinella 💐.Domenica delle Palme: come foglie di palma i nostri fiori insieme ad un ramo di Ulivo benedetto dal nostro parroco Don Salvatore Con una donazione potranno essere acquistati.Porteremo nelle vostre case un messaggio di pace e resurrezione di Gesù. Vi ringraziamo nel sentirvi vicino alla nostra delicatissima missione.➡️ Potrete acquistare due tipologie di Bouquet da 5,00/10,00€Una parte del ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile di Santa Marinella e Santa Severa. Si può prenotare il Bouquet da oggi alle 16,00👉 Call center: 3383699041/3884794524 Orari dalle 9,00 alle 18,00Se trovate occupato riprovate.Metodo di pagamento tramite nucleo sommozzatori: Iban IT63R0306939411100000000198Causale: donazione a sostegno della Floricoltura Di Santa Marinella ed emergenza alimentare di prossimità.Oppure in contanti alla consegna.Tutti i mazzi sono accompagnati con la ricevuta della protezione Civile..Aiutateci a non perdere la storia dei fiori di santa Marinella e a sostenere il banco per l’emergenza alimentare.Ringraziamo la protezione civile santa marinella Propyrgi Nucleo Sommozzatori Santa Marinella OnlusLuigi Landi Antonio Pasquini SindacoAlessandro Grando Sindaco Ernesto Tedesco Alessio Pascucci Pietro Tidei#floricoltorisantamarinella #santamarinella #Tolfa #Allumiere #civitavecchia #cerveteri #ladispoli #visitsantamarinella #visitetruriameridionale #coldiretti #confagricoltura #greenline #ilfloricoltore