Covid-19, a pieno regime il servizio della Cri in bici a Ladispoli e Santa Severa

E’ ormai entrato a pieno regime il servizio della Croce Rossa Italiana in bici sui territori di Ladispoli e di Santa Severa.

I volontari stanno dando il loro contributo per garantire un’estate più sicura invitando la cittadinanza a seguire le norme anti contagio e di prevenzione dal covid-19.

I volontari garantiranno anche il primo soccorso in caso di necessità.

Per tutta l’estate, in sella alle loro biciclette attrezzate, la Croce Rossa Italiana, sarà presente sul lungomare delle due cittadine nei giorni e negli orari di maggior afflusso per tutelare la salute di tutti.

