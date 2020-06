Condividi Pin 0 Condivisioni

Il consigliere Francesco Fiorucci: “Ci opponiamo alla vendita e invitiamo la maggioranza a un impegno serio per lo sviluppo sociale ed economico della nostra farmacia”

Santa Marinella, farmacia comunale abbandonata a se stessa

“Farmacia Comunale abbandonata a se stessa!”. A puntare i riflettori sulle condizioni in cui versano le farmacie comunali e sulle azioni dell’amministrazione comunale è il consigliere di opposizione Francesco Fiorucci.

“In due anni, nonostante le critiche fatte dall’amministrazione Tidei sulla cattiva gestione ereditata, non è stata adottata nessuna linea di sviluppo e di riorganizzazione delle attività della farmacia”.

“Questo – ha proseguito Fiorucci – ha comportato chiaramente una grave flessione degli incassi che hanno portato la stessa a un bilancio negativo”.

“Questa incapacità o mancanza di interesse causerà la vendita della stessa a privati. Ciò è inaccettabile”.

“La farmacia comunale dovrebbe avere come obiettivo primario una missione sociale, dovesse essere un punto di riferimento per la cittadinanza: non solo attività per la vendita di farmaci, ma forza attiva per la salute dell’individuo e dell’intera collettività, attraverso azioni mirate di prevenzione e sostegno sociale”.

“La farmacia al servizio della società, senza trascurare chiaramente l’aspetto di efficienza operativa, tale da garantire redditività e investimenti di sviluppo e consentire alla farmacia di diventare un punto di riferimento per la salute, icona di un ambiente disponibile e aperto a ogni tipo di assistenza e consulenza per il benessere globale del cittadino”.

“Noi – ha concluso Fiorucci – ci opponiamo alla vendita e invitiamo la maggioranza a un impegno serio per lo sviluppo sociale ed economico della nostra farmacia”.