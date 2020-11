Share Pin 0 Condivisioni

562 la vittime, 13574 i guariti

Covid-19, 28.337 nuovi positivi in Italia con meno tamponi. Rapporto tamponi/positivi al 15%

Sono 28.337 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 6mila in meno del giorno precedente, a fronte però di 188.747 tamponi processati, 48mila in meno di venerdì. Rapporto tamponi-positivi al 15%, mezzo punto più di venerdì (14,6%).

In calo l’incremento delle vittime,562un un giorno, venerdì erano state 692, per un totale di 49.823. Crescono di 43 unità le terapie intensive (3.801 in tutto).Sono 553.098 i guariti, +13.574. 8.391 nuovi casi in Lombardia, 5.132 in Piemonte, 2.218 in Campania.

​Fonte: RAI Televideo