Covid-19, 2000 mascherine a Manziana. Iniziata la distribuzione a volontari, anziani e commercianti

Il Sindaco: “Stiamo facendo tutto il possibile, lavorando giorno e notte per gestire questa situazione che non ha precedenti”

In questi ultimi giorni il Comune di Manziana ha ricevuto una dotazione complessiva di 2000 mascherine che, in via prioritaria, ha subito messo a disposizione del personale comunale e dei volontari che stanno affrontando l’emergenza in prima linea. Da ieri la distribuzione ha interessato anche le case per anziani del paese e il personale degli esercizi commerciali ancora aperti, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

“Il Comune, come era normale che fosse, è diventato il luogo a cui tutti i Cittadini si rivolgono per tentare di risolvere piccoli e grandi problemi – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Stiamo facendo tutto il possibile, lavorando giorno e notte per gestire questa situazione che non ha precedenti. Ricevere le forniture di mascherine dalla Regione Lazio (1000 pezzi) e dall’Enea (1000 pezzi) è stata sicuramente una picola boccata di ossigeno. Ringrazio, quindi, la Regione, il Presidente Enea, Federico Testa e il Consigliere regionale Emiliano Minnucci per l’impegno e la collaborazione mostrata, così preziosa in questo momento. Sappiamo benissimo che le mascherine sono monouso e che quindi ne serviranno molte altre, fortunatamente, però, tempo fa con gli uffici comunali avevamo provveduto a fare anche un ordinativo che dovrebbe arrivare nei primi giorni di aprile.

Non nascondo che praticamente ogni giorno mi arrivano richieste da parte dei Cittadini che purtroppo non riescono a trovare le mascherine in vendita, come del resto accade anche alle pubbliche amministrazioni in tutta Italia: comprendo le Vostre esigenze ma devo fare i conti con i numeri. Siamo circa 8000 abitanti e il Comune non è in possesso di una fornitura capace di rispondere ad una richiesta di questo tipo: bisogna, quindi, muoversi per priorità e razionalizzando al massimo le risorse che si hanno. Spero e mi auguro in futuro di potere dare altre notizie a questo riguardo ma al momento una distribuzione a tutta la popolazione non è pensabile.”