“Un gesto simbolico al Monumento dei Caduti”

Coronavirus, Cerveteri ricorda le vittime e rende omaggio agli operatori sanitari

Bandiere a mezz’asta e un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari.

Cerveteri si è fermata alle ore 12 di oggi così come tutti gli altri Comuni d’Italia.

In particolare il Sindaco Alessio Pascucci ha lasciato un omaggio floreale ai piedi del Monumento ai Caduti: “Un gesto simbolico per rimanere vicini a tutte le vittime del Covid-19, al personale medico e a tutti coloro che stanno combattendo in prima linea”.

Di seguito il video dell’importante iniziativa promossa dal Sindaco di Cerveteri: https://www.facebook.com/pascuccialessio/videos/2780441735412671/







