I ringraziamenti della presidente dell’ “Associazione Culturale Donna” di Ladispoli Maria Teresa Corrao

Corrao: ” Ringrazio chi si sta battendo per Ospedale di Ladispoli”-

“Finalmente qualcosa si muove per la realizzazione dell’Ospedale nel Comune di Ladispoli (Roma). “

“Il tempo di attesa inizia dal 2003!!!!! Spettabile Redazione del Mass-Media, la Presidente dell’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) Maria Teresa CORRAO comunica ai propri associati nonché a tutti coloro che firmarono “Petizione Popolare per avere l’Ospedale per i cittadini di Ladispoli (RM) e Cerveteri (RM)”, firme raccolte munite di idoneo documento di riconoscimento pari a n.5386 (cinquemilatrecentottantasei), come anche dal nostro archivio risulta testimoniato con l’articolo di stampa pubblicato sul noto Mass Media – Sezione Litorale a pagina 33 di mercoledì 21 maggio 2003 che si allega.”

” L’Associazione culturale “DONNA” in ordine all’iniziativa culturale de quo intrapresa, ringrazia gli Addetti ai Lavori e tutti coloro che si stanno attivando, concretamente, per la salute della popolazione del nostro comprensorio e quindi battendosi per la realizzazione concreta di un Ospedale tra Ladispoli (Roma) e Cerveteri (Roma).”

“Contestualmente, si ringraziano tutti i Mass Media cartacei, on line e televisivi che hanno sempre sensibilizzato ed amplificato e continuano a sensibilizzare ed amplificare la richiesta di aiuto per la salute di tutti i cittadini, quindi un Ospedale è necessario al fine intervenire nell’immediatezza anche per patologie di cittadini che improvvisamente hanno un ictus o ischemie celebrali ed il tempo gioca, in tali situazioni, un ruolo fondamentale per rimanere e salvaguardare la vita di ogni essere umano, tenuto conto della tempistica d’intervento che è compresa in circa trenta minuti. Infine, l’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma) comunica, ulteriormente e laddove possa essere utile agli Addetti ai Lavori, che in data martedì 11 gennaio 2005, alle ore 12:05 insieme ad altra persona di fiducia dell’Associazione Culturale “DONNA” di Ladispoli (Roma), fu depositata e quindi inoltrata presso il Ministero della Funzione Pubblica la documentazione inerente l’iniziativa culturale “Petizione Popolare effettuata per chiedere un Ospedale nella Città di Ladispoli (Roma) dove parteciparono concretamente in primo piano i cittadini del Comune di Ladispoli (Roma) e del Comune di Cerveteri (Roma), firme raccolte n.5386, come testimoniato dall’articolo pubblicato in forma cartacea a pagina dodici nel gennaio 2005 con l’articolo intestato “L’ASSIOCIAZIONE DONNA INFORMA CHE…”.

Si ringrazia per l’eventuale piccolo spazio concesso la Redazione del Mass – Media. Ladispoli (Roma), 03 Gennaio 2020. ”

La Presidente Maria Teresa Corrao de l’ Associazione Culturale DONNA