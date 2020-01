La Befana arriva anche all’Ice Park di Ladispoli in Piazza Rossellini

Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento per il 6 Gennaio in Piazza Rossellini dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 per poter visitare il Villaggio Incantato con la Casa della Befana

La Befana arriva negli Ice Park di Roma e del Lazio per un 6 gennaio 2020 tutto speciale.

Nel giorno dell’Epifania, tradizionale giornata di festa dedicata ai bambini, nelle sei piste Auditorium, Euroma2, Tivoli, Latina, Ladispoli e Terracina ci si prepara per la grande festa.



La vecchina scenderà in pista e pattinerà a ritmo di musica con grandi e piccini.

La sua calza sarà piena di caramelle e dolcetti che distribuirà a tutti i presenti.

Due animatori, durante il corso della giornata, intratterranno il pubblico presente coinvolgendo i pattinatori sul ghiaccio con giochi, magie e sorprese di ogni genere.

I bambini potranno, insieme ai loro genitori in pista, e godersi in pieno, dalle 10.00 di mattina alle 20.00, una giornata che rimarrà per sempre scolpita nella loro memoria.

LA BEFANA A LADISPOLI

Aspettiamo tutti i bambini in Piazza Rossellini dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 per poter visitare il Villaggio Incantato con la Casa della Befana.

Potrete farvi una foto ricordo, ricevere palloncini e truccabimbi, avere in dono caramelle e ballare tutti insieme. In pista pattinerete a ritmo di musica con la Dj Amelì.