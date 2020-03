Condividi Pin 0 Condivisioni

La nota del consigliere comunale di Ladispoli Giovanni Ardita, nominato anche delegato ai pendolari

Coronavirus,”Caos treni Ladispoli, non può essere messa a rischio la salute dei cittadini”

Coronavirus,”Caos treni Ladispoli, non può essere messa a rischio la salute dei cittadini”

Caos treni. A Ladispoli sale la protesta per la soppressione di alcune corse e, di conseguenza, quelle successive si presentano con carrozze affollate di pendolari che si portano nella capitale per lavoro.

Per fronteggiare il Coronavirus, in effetti, si dovrebbe viaggiare a distanza e non a gomito a gomito. La rabbia, non solo dai passeggeri, giunge dal consigliere comunale di Ladispoli Giovanni Ardita, nominato anche delegato ai pendolari.

“Trovo assurdo e immotivate le scelte di Treni Italia, come si possono assumere degli atteggiamenti scellerati che vanno contro ogni forma morale, mettendo a repentaglio la salute delle persone – tuona Ardita – Già questa mattina con la cancellazioni dei treni delle 4.50 , 5. 30 e 5.54 è successo l’inverosimile, considerando che, coloro che salgono da Ladispoli, dopo aver fermato in 13 scali, devono fare i conti con vagoni al limite dell’accesso.

Ora basta, ci ascoltino. Mi attiverò per scrivere ai vertici di Treni Italia e alla Regione Lazio e spero che riportino tutto alla normalità. Come Fratelli d’Italia siamo pronti a schierarci a sostegno di chi merita rispetto. Non può essere messa a rischio la salute dei cittadini – conclude Ardita”.