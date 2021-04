Share Pin 1 Condivisioni

Il presidente della Regione Lazio punta i riflettori sulle modalità di vaccinazione.

Coronavirus, Zingaretti: “Per i vaccini bene andare avanti col metodo israeliano”

Per i vaccini va bene andare avanti con il metodo israeliano. E’ quanto sostiene il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Il governatore del Lazio lo ha detto al margine del sopralluogo al centro vaccinale di Valmontone.

“Credo che questo sia l’unico modo per far riaccendere i motori dell’economia italiana – ha detto Zingaretti come riporta Askanews – per permettere ai ristoratori di aprire, alle piccole imprese di produrre alle famiglie di consumare”.

