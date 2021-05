Coronavirus: vaccini al mare mentre si è in vacanza

Share Pin 2 Condivisioni

La Regione Lazio a lavoro per rafforzare gli hub esistenti come quello di Ladispoli e Santa Severa e di crearne altri

Rafforzare i centri di vaccinazione che si trovano a Santa Severa, Ladispoli, Formia – Gianola e Terracina e aprirne altri due sul litorale Nord e due al Sud (Sabaudia e San Felice Circeo).

E’ questo il progetto della Regione Lazio in vista dell’estate. I romani si spostano al mare e dalla Pisana arriva l’idea di possibili Open day aperti a tutte le fasce di età e anche ai non residenti per consentire la vaccinazione anche al mare quando si è in vacanza.

Ma tra le possibilità a cui la Pisana starebbe pensando, come riporta il corriere della città, c’è anche quella di aprire le vaccinazioni anche a chi proviene da altre Regioni.

“Nel Lazio sono stati già vaccinati 63mila non residenti”, ha spiegato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. Per l’Assessore però il Governo dovrebbe studiare anche un modo per restituire poi alle varie Regioni le dosi usate.

