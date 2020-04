Coronavirus, un nuovo positivo ad Allumiere

Condividi Pin 4 Condivisioni

“Il comune di allumiere ha appena ricevuto la notizia dalla asl rm4 che un nostro concittadino è positivo al coronavirus. Il nostro concittadino, già da 7 giorni a questa parte, è in isolamento volontario presso la propria abitazione, sottoposto a tampone è risultato positivo. Ad oggi, 01 aprile 2020, per allumiere, questo e’ il settimo positivo riscontrato, di cui 2 decessi per un totale di 5 positivi attualmente in isolamento presso il proprio domicilio.

Oltre ai tre concittadini positivi in rsa madonna del rosario di civitavecchia di cui un decesso. Inoltre, abbiamo 23 concittadini in isolamento presso la propria abitazione.

L’amministrazione comunale è vicina alle persone colpite e alle loro famiglie. L’amministrazione mediante il c.o.c., garantisce la piena operatività e collaborazione con i cittadini, si può chiamare al nr. 3512283285. L’invito è imperativo: dobbiamo rimanere tutti a casa. E’ l’unico modo per affrontare l’emergenza: superare questa fase difficile dipende da ognuno di noi”.