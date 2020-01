Condividi Pin 2 Condivisioni

Sulla vicenda tranquillizza anche il comandante della Capitaneria di Porto, Vincenzo Leone

Coronavirus, Tedesco: “Tutto sotto controllo”

Seimila passeggeri sono isolati a bordo della nave da crociera Costa Smeralda da stamattina, quando due di loro, una coppia asiatica, ha lamentato sintomi influenzali e febbre molto alta. Si è subito pensato al famigerato coronavirus, che sta spaventando l’opinione pubblica mondiale.

Il Sindaco Ernesto Tedesco però ha voluto tranquillizzare: “tutto è sotto controllo, stiamo monitorando la situazione grazie all’ottimo lavoro delle autorità, coordinate dal Dottor Giuseppe Quintavalle e dal Comandante Vincenzo Leone.”

Proprio Leone, comandante della capitaneria di porto, ha voluto dire la sua: “tutto ciò che andava fatto è stato fatto. A bordo la situazione è sotto controllo e non ci sono motivi di preoccupazione”.

Aggiornamento: le testimonianze dei croceristi (ansa)

“La cabina della coppia di Hong Kong sulla nave è stata isolata e loro sono chiusi lì con i medici.

Ci hanno detto che è la donna ad avere la febbre molto alta, mentre suo marito lo stanno visitando per precauzione. Siamo arrivati in mattinata, tornando da Palma di Maiorca. Certo, siamo un po’ preoccupati. Dalla nave, a parte i medici, non scende e non sale nessuno. Qualcuno, che ha solo l’influenza, è rimasto in cabina. È una vacanza che rischia di finire come un incubo, speriamo di scendere presto”. Così alcuni croceristi della nave ferma nel porto di Civitavecchia.

Di Alessandro Ferri