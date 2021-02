Share Pin 0 Condivisioni

17455 i nuovi positivi. 192 le vittime

Coronavirus, tasso di positività sale al 6,8%

Nelle 24 ore sono 17.455 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 18.016 del giorno prima, ma con oltre 60mila tamponi in meno processati, 257.024. Il tasso di positività sale dal 5,8 al 6,8%.

In calo le vittime, 192contro le 280di sabato, 97.699 da inizio pandemia.

Aumentano ricoveri (+266) e terapie intensive (+15).

In Lombardia 3.529 nuovi casi,in Emilia Romagna 2.610, in Campania 2.561 e nel Lazio 1.341.