Trend in crescita. Sono 415 le persone guarite oggi

Coronavirus, superata la Cina. Sono 3405 i morti in Italia. Oggi 427

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 4.480 persone risultano positive al virus, il numero più alto dall’inizio.

In Italia sono stati 33.190 i casi totali, 4.480 più di ieri. Di questi, 14.935 si trovano in isolamento domiciliare; mentre 2.498 in terapia intensiva, pari all’8% del totale.

I guariti sono 4.440, ovvero 415 in più rispetto a ieri, mentre i decessi sono 427.

I deceduti complessivamente in Italia sono 3.405.