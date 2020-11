Coronavirus, slitta a venerdì l’entrata in vigore del nuovo Dpcm?

Share Pin 1 Condivisioni

Questa sera alle 20.20 il premier Conte parlerà per illustrare le nuove misure introdotte con il nuovo Dpcm che però potrebbe slittare a venerdì

Questa sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornerà a parlare per illustrare le nuove misure che entreranno in vigore con il nuovo Dpcm e che di fatto dividerà l’Italia in tre: zone verdi, arancioni e rosse.

Ma mentre tutti, in particolar modo i cittadini che domani dovranno andare a lavoro, o i ragazzi che dovranno andare a scuola iniziano a chiedersi che cosa dovranno fare, se le loro attività saranno chiuse perché la propria Regione ricade in una fascia rossa o arancione, inizia a farsi strada l’ipotesi che il tutto potrebbe slittare a venerdì.

Secondo quanto riporta Il Giornale, il leader della Lega, Matteo Salvini, avrebbe contattato personalmente alcuni presidenti di Regione che a quanto pare “non hanno ancora avuto nessuna notizia ufficiale dal Governo sul fatto che domani, negozi, scuole e fabbriche possano aprire o debbano chiudere, se siano considerati (peraltro in base a dati vecchi di giorni) gialli o verdi, arancioni o rossi. Ma come si fa a lavorare così al buio – si chiede Salvini – senza nessun preavviso?”.