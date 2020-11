Coronavirus, si va verso il coprifuoco fino al 4 dicembre

Share Pin 2 Condivisioni

Regioni e province a rischio stretta per fermare la curva del contagio

Coprifuoco alle 18 o alle 21 e stretta su quelle Regioni o Province con un RT tra 1,5 e 2.

Il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte dovrebbe arrivare oggi, al massimo domani e dovrebbe portare al suo interno il coprifuoco per tutto il Paese.

In un primo momento si era parlato di stop alla circolazione alle 18, ma dopo l’interlocuzione di ieri con i presidenti di Regione, forse si andrà fino alle 21.

Bar e ristoranti saranno chiusi la domenica a pranzo, mentre i centri commerciali lo saranno sia il sabato che la domenica. Per quanto riguarda invece le chiusure aggiuntive le decideranno le Regioni.

Il nuovo Dpcm che dovrebbe restare in vigore fino al 4 dicembre, dovrebbe contenere limitazioni anche agli spostamenti interregionali se non per motivi di salute o di lavoro.

Riflettori puntati anche sulle Regioni con un Rt tra 1,5 e 2. Nel mirino ci sono, come si legge su Today

Lombardia, Piemonte e Calabria, considerate dall’ultimo report settimanale dell’Iss Regioni a rischio alto con, rispettivamente, un’indice Rt a 2,01 1,99 e 1,84, tanto da rientrare nel cosiddetto scenario 4;

Poi ci sono le regioni a rischio moderato come Molise (Rt 2,01), Bolzano (Rt 1,92), Emilia Romagna (Rt 1,6) e Trento (Rt 1,56);

Inquadrate nello scenario 3 con rischio definito alto ci sarebbero poi Puglia (Rt 1,47), Sicilia (Rt 1,38) Toscana (Rt 1,19);

Rientrano nello stesso scenario ma con rischio considerato moderato: Friuli Venezia Giulia (Rt 1,47), Umbria (1,45) Lazio (1,43) Marche (1,35) e Campania (1,29).

Nel Dpcm oltre alle limitazioni tra Regioni, ci saranno anche la chiusura dei musei, la didattica a distanza per tutte le scuole superiori e forse anche per gli alunni della terza media, e il possibile blocco di bar e ristoranti nelle zone più a rischio.