Coronavirus Santa Marinella, in città arrivano i “controllori” del distanziamento e delle mascherine

Il primo cittadino Pietro Tidei ha annunciato l’arrivo di 30/40 volontari che andranno in giro nei luoghi di assembramento per convincere la gente a rispettare le regole. “Se continua così devo chiudere la città”.

Quasi cento contagi a Santa Marinella e il primo cittadino “minaccia” di chiudere la città se i dati numeri dovessero crescere ancora.

Dito puntato contro chi non rispetta le regole, non usa i dispositivi di protezione e non mantiene le distanze.

“Chi non lo ha capito fino ad ora non lo capisce più: chi è positivo, sintomatico o asintomatico deve mantenere le distanze e la mascherina”.

E avverte: “Se continua così devo chiudere la città. Noi dobbiamo assolutamente salvaguardare la salute dei cittadini”.

E il primo cittadino della Perla del Tirreno annuncia la firma di alcuni decreti che porteranno per le vie e i luoghi di maggiore assembramento della città, di 30/40 volontari che controlleranno il rispetto delle regole. Niente sanzioni per chi non le rispetta, ma l’invito da parte dei volontari di utilizzare i dispositivi di protezione e distanziarsi.

“Le raccomandazioni – ha proseguito ancora il primo cittadino – non servono più a niente”.

“Probabilmente supereremo i 100 contagi”.

“Al di là del volontariato non credo che possiamo dispiegare ulteriori persone per controllare”. E Tidei in ultimo si rivolge ai giovani: “Rispettate le regole”. (GUARDA IL VIDEO)