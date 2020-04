Condividi Pin 14 Condivisioni

83049 le persone attualmente positive. Il 61% in isolamento domiciliare

Coronavirus, quasi raggiunti i 14mila morti. 1.431 le persone guarite in un solo giorno

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento sono 83.049 le persone risultate positive al virus in Italia, ovvero 2.477 persone risultano positive in più rispetto a ieri.

I guariti oggi sono 1.431, in totale sono 18.278 .

Le persone decedute sono quasi 14 mila. Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 760 persone, per un totale di 13.915 decessi dall’inizio dell’emergenza.

Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 50.456, mentre sono 28.540 i ricoverati con sintomi. Di questi, 4.053 sono in terapia intensiva, ovvero 18 in più di ieri.

In tutto sono stati eseguiti 581.232 tamponi. Superata la soglia dei 115 mila casi dall’inizio dell’emergenza: ad oggi sono 115.242.