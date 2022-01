Coronavirus, pubblicato in Gazzetta il nuovo Dl: ecco cosa prevede

Obbligo di vaccino per tutti gli over 50, super green pass per i mezzi di trasporto, bar, cinema, ristoranti …. green pass per accedere ai negozi

Entra in vigore oggi l’obbligo vaccinale per gli over 50. Per loro scatta l’obbligo entro il primo febbraio di vaccinazione. Qualora non si dovesse ottemperare scatta la multa di 100 euro che sarà comminata dall’Agenzia delle entrate.

Dal 15 febbraio inoltre scatterà l’obbligo di super green pass per i lavoratori over 50.

Per chi sarà trovato senza pass rafforzato a lavoro scatterà la multa da 600 a 1500 euro e la sospensione fino al 15 giugno.

Tra i lavoratori con obbligo vaccinale va ad aggiungersi il personale universitario.

GREEN PASS RAFFORZATO: DOVE?

Dal 10 gennaio sarà obbligatorio per:

Alberghi e strutture ricettive

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

sagre e fiere

centri congressi

servizi di ristorazione all’aperto

impianti sciistici

palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto

aerei, treni e navi

trasporto pubblico locale

Bar e ristoranti al chiuso anche per consumare al bancone

luoghi dello spettacolo

palestre e piscine al coperto

GREEN PASS BASE: DOVE?

Dal 20 gennaio sarà necessario per andare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici. Dal primo febbraio necessario anche per i negozi a eccezione dei negozi alimentari, farmacie e negozi che vendono prodotti essenziali. Necessario anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari

