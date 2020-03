Condividi Pin 135 Condivisioni

Le parole del Comune che giungono sui social

Coronavirus: primo contagiato a Tolfa

Il nostro concittadino, a causa di sintomi crescenti, da 9 giorni a questa parte si è trattenuto in casa e successivamente è stato messo sotto osservazione in ospedale, dove è stato sottoposto a tampone risultato poi positivo.

Si tratta quindi del primo caso a Tolfa. In questo momento, come da protocollo, si sta cercando di ricostruire la rete dei contatti degli ultimi 14 giorni per procedere all’isolamento domiciliare.

L’Amministrazione Comunale è vicina alla persona colpita e alla sua famiglia.

Anche il sottoscritto, avendo incontrato il nostro concittadino 9 giorni fa, è obbligatoriamente sottoposto all’isolamento domiciliare. L’amministrazione continuerà il lavoro quotidiano di contenimento dell’emergenza Coronavirus attraverso le tecnologie e la piena operatività del C.O.C.

L’INVITO È IMPERATIVO: DOBBIAMO RIMANERE TUTTI A CASA E LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO AI MOTIVI STRETTAMENTE NECESSARI.

È L’UNICO MODO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA: SUPERARE QUESTA FASE DIFFICILE DIPENDE DA OGNUNO DI NOI.

Il Sindaco, Luigi Landi