Brazzini Lucenti: ricette via mail e visite su appuntamento. No assembramenti

Cerveteri, l’appello degli studi medici. Vi Siamo vicini ma State a casa.

Da lunedì, per ridurre il rischio di contagio cambierà la modalità di richiesta delle ricette e delle visite.

Prima di richiedere una ricetta per i farmaci accertarsi che ne avete realmente bisogno, se avete una scorta sufficiente per arrivare a fine mese aspettate almeno 15 giorni prima di fare di una nuova richiesta. Nella nuova richiesta fate il calcolo per arrivare alla fornitura necessaria per due mesi di terapia.

Tutte le richieste devono essere fatte telefonando al numero 06-99551155. Il servizio di segreteria è solo telefonico dalle 10.00 alle 19.00. Per il ritiro delle ricette prenotate venire a studio dalle 16.00 alle 19.00 dello stesso giorno.

Se non lo avete ancora fatto, chiamando in segreteria 06-99551155, potete attivare il servizio di ricettazione con invio via mail e stamparvi le ricette a casa senza dover venire a ritirarle di persona

Per essere visitati prenotate la visita medica telefonando al numero 0699551155. La prenotazione prevede il giorno e l’orario della visita che dovrà essere rispettato per evitare l’assembramento di persone fuori dello studio.

In sala d’attesa non si potrà più entrare, la porta deve restare chiusa.



Rispettare sempre la distanza di sicurezza sia quando parlate al medico e soprattutto quando vi rivolgete al personale di segreteria.

Lo studio rimane aperto dalle 10 alle 19

Per qualsiasi necessità chiamate al numero dello studio o al cellulare anche al di fuori degli orari di studio.

Dott. Antonio Brazzini 3409858588

Dott. Valter Lucenti 3388241111

Cerchiamo di starvi il più vicino possibile

Ma non uscite