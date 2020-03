Condividi Pin 80 Condivisioni

Si sta valutando la possibilità di trasmettere in video l’Angelus di Papa Francesco. Avviati i protocolli sanitari

Coronavirus, primo caso positivo in Vaticano

Avviati immediatamente i protocolli sanitari, le autorità hanno verificato tutti i contatti che la persona, risultata positiva al coronavirus, ha potuto contagiare.

Al momento sono temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato per poter meglio procedere alla disinfestazione degli ambienti.

Prosegue dunque l’emergenza anche a Roma.

In queste ore il Vaticano sta valutando, a fronte delle misure di sicurezza adottate per contenere il covid-19, la possibilità di trasmettere l’Angelus di Papa Francesco in video, in vista della tanta affluenza di fedeli che solitamente raggiungono il Papa in preghera.