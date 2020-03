Condividi Pin 270 Condivisioni

Proseguono le attività preventive dal Covid-19

Cerveteri, nessun caso di Coronavirus. Allestito punto di prevenzione comunale

Cerveteri, nessun caso di Coronavirus. Allestito punto di prevenzione comunale

”Da oggi, venerdì 6 marzo, in accordo con i Presidenti, abbiamo chiuso tutti i Centri Anziani – a riferirlo il Sindaco Pascucci, il quale ricorda che tutti gli eventi all’interno delle sale comunali saranno sospesi.

“Si sottolinea che la restrizione riguarda anche le location private. È vietata l’organizzazione di feste o iniziative di qualsiasi tipo che comportino assembramento di persone tali da non poter rispettare la distanza di 1 metro.

Sempre in ottica preventiva, in accordo con il nostro piano delle emergenze, questa mattina il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha provveduto al montaggio presso l’ex plesso scolastico della Frazione delle Due Casette di un punto di prevenzione. Anche se non serve in questo momento, siamo abituati a prevenire le eventuali emergenze. E ringrazio Renato Bisegni e tutti i volontari per la celerità.

È raccomandato agli over 65 e a tutte le persone affette da patologie di ridurre al minimo le uscite e di restare in casa.

Le persone sole o in situazioni di difficoltà che necessitino di assistenza, possono contattare il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, pronto a fornire sostegno e aiuto.

Ricordo che abbiamo rafforzato il servizio di consegna farmaci a domicilio che prevede anche la possibilità di ritirare le ricette direttamente dai medici per conto degli utenti”.

NUMERI UTILI:

Polizia Locale: 069942586

Protezione Civile: 0687165164

Numeri Verdi: 1500 – 800118800 – 112

Servizio Farmaco a Domicilio: 0669401745